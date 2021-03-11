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Минэнерго назвало причины роста цены бензина на АЗС

Новости. Общество
16:05, 12 Марта 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС, архив
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Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

В настоящий момент министерство мониторит ситуацию на рынке АЗС и предпринимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на АЗС на близком к инфляции уровне. Это следует из сообщения Минэнерго, предоставленного ТАСС.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщалось ранее бензин автомобильных марок АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске за неделю подорожал на 0,1% - рост цен не останавливается с начала года. АИ-92 подорожал до 45 рублей 10 копеек, АИ-95 – до 47 рублей 87 копеек.

Цена на АИ-98 и дизельное топливо за неделю не изменилась, но это неоднократно происходило в предыдущие отчетные периоды.

Что делают власти, чтобы сдержать цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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