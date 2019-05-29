Минфин Карелии: Местные власти несут ответственность за рост долгов предприятий

Задолженность предприятий и других организаций Карелии по налоговым платежам в первом квартале 2019 года выросла на 23%.

Об этом сообщила сегодня министр финансов республики Елена Антошина на заседании правительства при обсуждении итогов исполнения бюджета в первом квартале.

"К сожалению, органы местного самоуправления не пользуются в достаточной степени возможными способами взыскания…", – пояснила Антошина.

Кроме того, Минфин ожидает активизации работы правоохранительных органов.

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