Минфин Карелии: Местные власти несут ответственность за рост долгов предприятий

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Задолженность предприятий и других организаций Карелии по налоговым платежам в первом квартале 2019 года выросла на 23%.
Об этом сообщила сегодня министр финансов республики Елена Антошина на заседании правительства при обсуждении итогов исполнения бюджета в первом квартале.
"К сожалению, органы местного самоуправления не пользуются в достаточной степени возможными способами взыскания…", – пояснила Антошина.
Кроме того, Минфин ожидает активизации работы правоохранительных органов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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