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Минфин Карелии объяснил, на какие цели пойдут дополнительные 3,1 млрд из федеральной казны

Новости. Экономика
10:33, 19 Октября 2020
фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Доходная часть бюджета Карелии в октябре увеличилась на 3,1 млрд рублей за счет дополнительных межбюджетных трансфертов из федеральной казны – деньги пойдут на экономику и социальную сферу.

Соответствующие изменения внесены в закон о бюджете на 2020 год на сессии парламента республики 15 октября.

На какие статьи расходов будут направлены дополнительные ресурсы, объяснили в министерстве финансов Карелии.

"Дополнительные федеральные средства в соответствии с целевым назначением направляются на реализацию мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе на предоставление доплат работникам здравоохранения и социального обслуживания, дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, мероприятия в сфере занятости", - говорится в сообщении Минфина.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-19 10:43:56
Московские деньги поделить ума много не надо. Ликвидировать автономию.
Off
2020-10-19 10:54:32
кир, Надо ликвидировать метрополию ....
Гость
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