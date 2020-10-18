Минфин Карелии объяснил, на какие цели пойдут дополнительные 3,1 млрд из федеральной казны

Доходная часть бюджета Карелии в октябре увеличилась на 3,1 млрд рублей за счет дополнительных межбюджетных трансфертов из федеральной казны – деньги пойдут на экономику и социальную сферу.

Соответствующие изменения внесены в закон о бюджете на 2020 год на сессии парламента республики 15 октября.

На какие статьи расходов будут направлены дополнительные ресурсы, объяснили в министерстве финансов Карелии. "Дополнительные федеральные средства в соответствии с целевым назначением направляются на реализацию мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе на предоставление доплат работникам здравоохранения и социального обслуживания, дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, мероприятия в сфере занятости", - говорится в сообщении Минфина. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".