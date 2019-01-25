Минфин Карелии пояснил отказ от профицитного бюджета

Поправки в закон о бюджете Карелии на 2019 год привели к изменению ключевых параметров – ликвидирован профицит бюджета, заложенный в первоначальный вариант основного финансового закона республики.

В предыдущем варианте бюджета размер профицита – превышения доходов над расходами – составлял 760 млн. рублей. Основную часть этой суммы планировалось направить на снижение уровня государственного долга Карелии.

Однако, в январе правительство республики решило отказаться от этого резерва и направить его на другие нужды – инвестиционную программу, выполнение социальных обязательств и ряд других.

Разъяснения о причинах отказа от профицита бюджета содержатся в ответе Минфина на запрос "Вестей Карелии".