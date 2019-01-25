Минфин Карелии пояснил отказ от профицитного бюджета

Новости по теме
Загрузка...
Поправки в закон о бюджете Карелии на 2019 год привели к изменению ключевых параметров – ликвидирован профицит бюджета, заложенный в первоначальный вариант основного финансового закона республики.
В предыдущем варианте бюджета размер профицита – превышения доходов над расходами – составлял 760 млн. рублей. Основную часть этой суммы планировалось направить на снижение уровня государственного долга Карелии.
Однако, в январе правительство республики решило отказаться от этого резерва и направить его на другие нужды – инвестиционную программу, выполнение социальных обязательств и ряд других.
Разъяснения о причинах отказа от профицита бюджета содержатся в ответе Минфина на запрос "Вестей Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
21.01.2019, 08:42
22.01.2019, 08:20
18.01.2019, 11:38
Аналитика
24.01.2019 13:29
Обществоведение
Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
18.01.2019 14:35
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
24.01.2019 13:09
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии