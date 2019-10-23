Минфин Карелии разъяснил новшества в налоговой декларации по налогу на прибыль

Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения к приказу ФНС о применении электронной формы налоговой декларации, начиная с налогового периода 2019 года.

Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ установлена форма налоговой декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации в электронном виде.

"Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а также увеличит оперативность обработки полученной инспекцией информации", - говорится в сообщении Минфина.

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