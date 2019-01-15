Минфин Карелии увеличит доходы бюджета на 1 млрд рублей

Власти республики утвердили план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Карелии на 2019 год.

По запланированной оценке общий эффект от реализации мероприятий составит 2 млрд 417 млн рублей и при обеспечении выполнения всеми участниками программных задач в консолидированный бюджет республики дополнительно должны поступить доходы в сумме 1 млрд 073 млн рублей. Об этом сообщает министерство финансов Карелии.

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