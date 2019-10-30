Минфин Карелии заложил "сдержанный дефицит" в проект бюджета на 2020 год

Проект бюджета Карелии на ближайшие три года, подготовленный министерством финансов, предусматривает дефицит бюджета в 2020 году в размере 7%.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии глава Минфина Елена Антошина.

По ее словам, в проекте бюджета заложен "сдержанный дефицит", что объясняется отсутствием окончательного решения о тех суммах, которые Карелия получит из российской казны. Почему власти Карелии обязаны принять бездефицитный бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".