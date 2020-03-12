Минфин: Кто может не бояться роста процентов по ипотеке из-за обвала рубля

"Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России В.В. Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства", — сказал Моисеев, чьи слова цитирует RNS.

При каком условии могут вырасти ставки по стандартным ипотечным кредитам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".