Минфин предложил увеличить наказание для регионов за нецелевое использование бюджетных средств

Ведомство предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Министерство финансов РФ предложило ужесточить административные меры по отношению к регионам, нарушающих бюджетное законодательство. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, текст законопроекта размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

Согласно документу, если финансовый орган субъекта РФ нарушает условия предоставления или расходования выделенных ему из бюджета субсидий на реализацию федеральных проектов, это повлечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. Аналогичные административные меры законопроект предусматривает для должностных лиц за недостижение целей, показателей и результатов федерального проекта, реализация которых проходила в рамках регионального проекта на территории субъекта РФ.

Минфин предложил ввести административные штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для глав субъектов РФ в случае, если перечисленные выше нарушения будут зафиксированы в регионе пять и более раз в течение одного года. Такие же по размеру штрафы предусмотрены для глав субъектов РФ за несоблюдение региональными органами государственной власти условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, нарушение предельных значений размера дефицита бюджета субъекта, объема заимствований и объема государственного долга, а также невыполнение условий соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности субъекта.

Законопроект также устанавливает ответственность для главных распорядителей бюджетных средств за нарушение условий предоставления регионам межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных проектов – оно повлечет за собой административные штрафы для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Ведомство также предлагает увеличить штрафы для должностных лиц за нецелевое использование бюджетных средств до 50-100 тысяч рублей (сейчас их размер составляет 20-50 тысяч рублей) и нарушение условий предоставления бюджетного кредита до 20-50 тысяч рублей (сейчас – 10-30 тысяч рублей).