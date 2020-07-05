890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии нашли тело пенсионерки, пропавшей с мужем на рыбалке 1
05.07.2020 20:57
Туристы поблагодарили спасателей, которые помогли им выбраться с острова в Карелии 2
05.07.2020 15:50
МЧС Карелии предупреждает о ливнях и сильном ветре 1
05.07.2020 14:19
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии
05.07.2020 17:00

Минфин региона заявил о снижении объема госдолга Карелии

Новости. Экономика
11:19, 06 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Министерство финансов Карелии отчиталось о снижении объема государственного долга республики на 1,3 млрд рублей по сравнению с началом года.

Объем государственного долга Карелии по состоянию на  1 июля составил 17,6 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 1,3 млрд рублей или на 7 %. 

"Снижение долга осуществлено за счет досрочного погашения кредитов кредитных организаций и планового погашения номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0. Также в первом полугодии выполнен плановый платеж по государственной гарантии Республики Карелия, предоставленной в обеспечение кредита на реконструкцию водоочистных сооружений в Петрозаводске. Выплата долга осуществлена за счет средств получателя кредита - АО "ПКС-Водоканал"", - заявили в министерстве.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
29.06.2020, 08:36
За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 29
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»