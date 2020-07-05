Минфин региона заявил о снижении объема госдолга Карелии

Министерство финансов Карелии отчиталось о снижении объема государственного долга республики на 1,3 млрд рублей по сравнению с началом года.

Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 июля составил 17,6 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 1,3 млрд рублей или на 7 %.

"Снижение долга осуществлено за счет досрочного погашения кредитов кредитных организаций и планового погашения номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0. Также в первом полугодии выполнен плановый платеж по государственной гарантии Республики Карелия, предоставленной в обеспечение кредита на реконструкцию водоочистных сооружений в Петрозаводске. Выплата долга осуществлена за счет средств получателя кредита - АО "ПКС-Водоканал"", - заявили в министерстве.

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