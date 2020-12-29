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Минфин решил, что делать, если в бюджете не будет хватать денег

Новости. Экономика
08:59, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Минфин не будет повышать налоги, даже если ситуация с доходами бюджета ухудшится.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки", — сказал Силуанов.

Он отметил, что если нефтегазовые доходы уменьшатся, "будем либо заимствовать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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