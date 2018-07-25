Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:58, 25 Июля 2018

Минфин сообщил о выплатах держателям гособлигаций Карелии

По теме

Где в Карелии зарплаты растут быстрее всего, рассказали статистики
25.07.18 09:54
В Карелии площадь сельхозугодий за 10 лет сократилась почти на треть
25.07.18 09:32
Пицца и клубника: на какие проекты начинающим бизнесменам в Петрозаводске дадут по 100 тыс.
25.07.18 09:17
Все новости
Загрузка...

Минфин Карелии объявил об очередном погашении части номинальной стоимости государственных облигаций республики.

"Министерство финансов Республики Карелия информирует об очередном погашении 23 июля 2018 года части номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU34017KAR0, размещенных в 2014 году, в сумме 600 млн рублей, а также о выплате купонного дохода в сумме 27,5 млн рублей", - говорится в сообщении министерства.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Где в Карелии зарплаты растут быстрее всего, рассказали статистики
25.07.18 09:54
В Карелии площадь сельхозугодий за 10 лет сократилась почти на треть
25.07.18 09:32
Пицца и клубника: на какие проекты начинающим бизнесменам в Петрозаводске дадут по 100 тыс.
25.07.18 09:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

23.07.2018 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 2
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 4
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»