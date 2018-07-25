Минфин сообщил о выплатах держателям гособлигаций Карелии

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Минфин Карелии объявил об очередном погашении части номинальной стоимости государственных облигаций республики.
"Министерство финансов Республики Карелия информирует об очередном погашении 23 июля 2018 года части номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU34017KAR0, размещенных в 2014 году, в сумме 600 млн рублей, а также о выплате купонного дохода в сумме 27,5 млн рублей", - говорится в сообщении министерства.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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