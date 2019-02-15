Минимущества Карелии против приватизации Олонецкого молокозавода

Министерство имущественных отношений Карелии против приватизации Олонецкого молокозавода, которое арендует фирма Василия Попова: власти опасаются, что он перепродаст предприятие другому собственнику.

Об этом министр Сергей Щебекин заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались поправки к программе приватизации госимущества на 2019 год.

По его словам, нынешний арендатор добросовестно исполняет свои обязательства, поэтому у Минимущества нет никаких оснований для отказа в продлении договора аренды.

Минимущества против приватизации, потому что опасается, что Василий Попов, став собственником, захочет его перепродать, заявил Щебекин.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".