Минимущества в 3 раза снизило начальную цену продажи бывшей фабрики в Петрозаводске

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии в очередной раз выставило на продажу здание бывшей Картонажной фабрики в Петрозаводске, снизив цену более чем втрое.

Это следует из документации к торгам.

Здание на улице Правды площадью 5,4 тыс. кв. метра продается вместе с земельным участком площадью 5,1 тыс. кв. метра. Начальная цена продажи - 16,6 млн рублей. Сколько этот объект стоил 3 года назад, и как его собирались использовать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".