Минимущества выделяет земли в водоохранных зонах Карелии, опираясь на судебную практику

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии использует судебную практику для предоставления земельных участков сельхозназначения в водоохранных зонах.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова со ссылкой на данные, представленные на заседании Общественного совета Минимущества.

«Министерством сформирована и широко используется положительная судебная практика по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны. Такие земельные участки могут предоставляться с ограничениями их использования как гражданам, так и предпринимателям для ведения крестьянского фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, ведения деятельности для личного подсобного хозяйства. Указанная практика позволила минимизировать количество отказов в предоставлении земельных участков», — пояснила Гнетова.

По ее словам, в настоящее время подготовлены предложения о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации об уменьшении прибрежной защитной полосы с 200 до 50 метров.

Это позволит легализовать исторически сложившееся землепользование и будет способствовать максимальному вовлечению в гражданско-правовой оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, созданию условий для развития агропромышленного комплекса, добавила бизнес-омбудсмен.