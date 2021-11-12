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Минимущества выделяет земли в водоохранных зонах Карелии, опираясь на судебную практику

Новости. Общество
15:43, 10 Декабря 2021
фото: © myseldon.com

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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии использует судебную практику для предоставления земельных участков сельхозназначения в водоохранных зонах.

 Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова со ссылкой на данные, представленные на заседании Общественного совета Минимущества.

«Министерством сформирована и широко используется положительная судебная практика по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны. Такие земельные участки могут предоставляться с ограничениями их использования как гражданам, так и предпринимателям для ведения крестьянского фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, ведения деятельности для личного подсобного хозяйства. Указанная практика позволила минимизировать количество отказов в предоставлении земельных участков», — пояснила Гнетова.

По ее словам, в настоящее время подготовлены предложения о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации об уменьшении прибрежной защитной полосы с 200 до 50 метров.

Это позволит легализовать исторически сложившееся землепользование и будет способствовать максимальному вовлечению в гражданско-правовой оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, созданию условий для развития агропромышленного комплекса, добавила бизнес-омбудсмен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-12-10 16:38:05
Мало того что рыбники уже все водоёмы загадили, теперь ещё и под видом с/х деятельности водоёмы будут загрязняться. Сейчас земли у водоёмов захапают всякие проныры, наставят шлагбаумов и охранников, местному населению к водоёмам будет не пройти. Вот кому это всё надо? Только вредителям и хапугам!
Изя
2021-12-10 16:52:23
zanoza, это и понятно , жульё , в открытую уже воруют ))) :)
Полезный
2021-12-10 16:45:21
zanoza, возьми арктический гектар и не ной
Гость
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