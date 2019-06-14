Министерства думают, где принимать бутылки от населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема потребительской тары у населения торговыми сетями.

В Минприроды заявили RNS, что министерство готово концептуально поддержать инициативу "с целью снижения степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду".

Минпромторг сомневается в том, что такая идея может быть реализована в рамках существующего законодательства.

Так, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор должен осуществляться в соответствии с санитарными правилами, отмечают в Минпромторге.

Почему нельзя сдавать тару в магазины, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".