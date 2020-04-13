Министерство экономики объявило о начале приема заявлений на частичное возмещение затрат на выплату зарплаты

С 13 апреля принимаются заявления на предоставление субсидии на частичное возмещение расходов на выплату заработной платы работникам в размере федерального МРОТ на одного работника в месяц, сообщил глава Минэка Олег Ермолаев.

Субсидия предоставляется работодателям, субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность:

- в сфере розничной торговли, за исключением розничной торговли продовольственными товарами (и) или непродовольственными товарами первой необходимости, а также розничной торговли дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- в сфере общественного питания, за исключением услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55 ОКВЭД);

- деятельность туристических агентств (79.11 ОКВЭД);

- образование дошкольное (85.11 ОКВЭД);

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (88 ОКВЭД);

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02 ОКВЭД);

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3 ОКВЭД);

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4 ОКВЭД);

осуществлявшим в 2019 году начисления заработной платы работникам в размере не ниже среднемесячной заработной платы работников по видам экономической деятельности по данным Росстата, за исключением работодателей, включенных в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не подлежит приостановлению.

Возмещаемый период: с 1 апреля 2020 года до дня отмены режима повышенной готовности.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам Центра занятости населения Республики Карелия (8142) 59-26-33, 59-26-14 или на адрес электронной почты: czn.rk@mail.ru.

Кроме того, можно обратиться на телефон горячей линии территориального агентства занятости населения: номера телефонов – в таблице http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5743/ .