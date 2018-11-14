Министр: Чиновники, которые курировали строительство закрытого садика в Петрозаводске, давно уволились

Министр строительства Карелии Олег Ермолев рассказал депутатам парламента Карелии, что курирующие строительство детсада на Ленинградской чиновники давно уволились.

Один из депутатов на заседании профильного комитета Заксобрания поднял вопрос об ответственности чиновников за провальную стройку и предложил их уволить.

"Те лица, которые реконструировали детский сад, ни в министерстве, ни в управлении капитального строительства не работают. Достаточно большая текучка была, и кадровые решения сейчас проблемотично принять и определить такие меры воздействия", - сказал министр строительства Карелии Олег Ермолев.

"Я думаю, что поскольку материалы направлены в следственный комитет, то называть виновных и даже какие-то фамилии, то это вторжение в некотором плане в работу следственных органов. Я думаю, что все фамилии, все виновные будут названы компетентными органами", - сказал он.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.