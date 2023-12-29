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Власти объяснили, почему сегежане замерзают в своих квартирах

Новости. Общество
10:00, 06 Января 2024
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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Очень часто в низких температурах в доме виноваты сами жильцы, заявили чиновники.

Как на своей странице в социальной сети рассказала глава администрации Сегежского округа Марина Гусева, властям поступает множество жалоб на холод в квартирах райцентра. 

«Запросили информацию на Ц. К. По информации дежурного на котельной температура теплоносителя на выходе 91°, на обратке 68, котельные работают в полную силу, параметры теплоносителя не снижаются», — отметила чиновник.



По ее словам, очень часто в доме нарушена система теплоснабжения из-за вмешательства в систему самих жильцов.

«В квартирах без согласования производится замена радиаторов, без резрешения не только меняют, а еще нарушают контуры: выводят батареи на лоджии, делают теплые водяные полы и т. д. Проверить такие незаконные вмешательства в систему сложно: сами собственники не согласовывавают, соседи не сообщают», — заявила Гусева.

В некоторых домах такие проблемы удалось устранить, отметила она. 

«Часто холодно в угловых квартирах. По этой причине многие МКД в летний сезон провели работы по утеплению боковых стен фасадов (Антикайнна, №№ 1, 3, 6, Спиридонова, № 9, 25, Монтажников, № 1). 

Сегежанам в частности напомнили круглосуточный номер телефона местной ЕДДС: 4-32-44. Напомним, ранее чиновники отчитались о ходе восстановительных работ в райцентре, где пропало водоснабжение. 

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