Министр образования Карелии назвал школы с самыми умными выпускниками

В этом году в Карелии 22 выпускника сдали ЕГЭ по пяти предметам на 100 баллов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования республики Роман Голубев.



Самое большое количество работ с максимальным баллом – по русскому языку. С этим предметом на 100 баллов справились 13 ребят из Карелии.

Еще 4 выпускника 2021 года получили высший балл за ЕГЭ по информатике и ИКТ. Экзамен по физике и литературе на 100 баллов сдали 2 человека, и 1 выпускник справился со всеми заданиями по математике.

Самые умные выпускники вышли из стен школы №34, Университетского лицея, Лицея №40, Лицея №13, Державинского лицея, школ №№3, 46,43,48 Петрозаводска. Еще несколько человек учились в школе №1 Кондопоги, школы №7 Сегежи, школы №1 поселка Пиндуши и Эссойльской школе.