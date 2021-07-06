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Министр образования Карелии назвал школы с самыми умными выпускниками

Новости. Общество
07:15, 07 Июля 2021
фото: Антон Подгайко / ТАСС

В этом году в Карелии 22 выпускника сдали ЕГЭ по пяти предметам на 100 баллов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования республики Роман Голубев.

Самое большое количество работ с максимальным баллом – по русскому языку. С этим предметом на 100 баллов справились 13 ребят из Карелии.

Еще 4 выпускника 2021 года получили высший балл за ЕГЭ по информатике и ИКТ.  Экзамен по физике и литературе на 100 баллов сдали 2 человека, и 1 выпускник справился со всеми заданиями по математике.

Самые умные выпускники вышли из стен школы №34, Университетского лицея, Лицея №40, Лицея №13, Державинского лицея, школ №№3, 46,43,48 Петрозаводска. Еще несколько человек учились в школе №1 Кондопоги, школы №7 Сегежи, школы №1 поселка Пиндуши и Эссойльской школе.

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