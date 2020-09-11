Министр спорта Карелии опробовал на себе сельскую площадку ГТО (ФОТО)

Появление уличного спортивного комплекса стало возможным благодаря нацпроекту "Демография", сообщили в Минспорта Карелии.

В селе Деревянное Прионежского района открылась площадка ГТО. Первыми уличные тренажеры опробовали школьники, для которых провели открытый урок физкультуры. Спортивные возможности комплекса оценили вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и министр спорта республики Алексей Ермашов.





Все тренажеры спортивного комплекса сертифицированы, часть из них – карельского производства.

На многофункциональной спортивной площадке ГТО местные жители смогут самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче нормативов, а также заниматься общей физической подготовкой.