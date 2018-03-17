Министр транспорта РФ обсудил передачу аэропорта в Петрозаводск в федеральную собственность

Министр транспорта РФ Максим Соколов в Петрозаводск провел совещание по развитию аэропорта столицы Карелии.

Отметив завершенный в прошлом году третий этап реконструкции аэропорта, Министр подчеркнул важность реализуемого инвестиционного проекта по строительству аэровокзала, который позволит аэропорту обслуживать пассажиров внутренних воздушных линий пропускной способностью 300 пас/час.

"Данное мероприятие позволит улучшить качество обслуживания пассажиров в аэропорту Петрозаводска", - сказал Максим Соколов на совещании 16 марта.

Одним из обсуждаемых вопросов стала передача международного аэропорта "Бесовец" и посадочных площадок, расположенных на территории республики, в оперативное управление федеральному казенному предприятию "Аэропорт Амдерма". На это потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета.

По мнению министра, решение данного вопроса позволит интегрировать Карелию в систему международных и внутрироссийских авиационных перевозок, а также обеспечит развитие воздушного транспорта республики.