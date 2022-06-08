Министр в Карелии восхитился стихами молодого поэта и решил его рекламировать

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков решил привлечь внимание жителей республики к творчеству молодого поэта.

Об этом Охлопков написал на своей странице Вконтакте.

«Послушайте великолепные, проникновенные и трогающие за душу стихи молодого поэта Михаила Петрова из Карелии в исполнении диктора. Пронзительность их не передать словами. Только тот человек, который всё это пережил, может так искренне написать», — пояснил министр.

Аудиозапись размещена в его аккаунте.