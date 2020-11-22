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Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Новости. Общество
13:10, 23 Ноября 2020
фото: © Минздрав Республики Карелия
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Михаил Охлопков назвал причину сбоя в работе лаборатории по производству анализов на коронавирус.

Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19. Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных. И хотя власти республики уверяют, что справляются с ситуацией, очевидно – система дает сбой.

Соцсети заполонили рассказы о том, что дозвониться до поликлиник в Петрозаводске – невозможно; что врачи приходят на дом с опозданием на день-два; медики отказываются брать мазки; многие заболевшие вынуждены делать анализ на коронавирус платно. Если мазок взяли бесплатно, результатов приходится ждать 10-14 дней (вместо обещанных 48 часов).

- Признайте, что 48 часов на тест – это миф, нет такого в природе. Тесты в Карелии делаются 10-14 дней, это вам любой человек подтвердит, у которого брали в последние недели, - спросили у министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

- Да, у нас есть определенные проблемы, задержка с производством анализов на коронавирус. Они начались с того момента, когда нам в одну из лабораторий привезли несколько сотен тестов, взятых в Президентском кадетском училище после обнаружения там очага инфекции. Это стало первым пусковым механизмом к образованию задержки. Затем уже тесты кадетов отправлялись по линии военного ведомства в Санкт-Петербург.
Второй момент – это резкое увеличение числа вызовов. Соответственно, увеличилось и число мазков. Число инфицированных растет – значит и число показаний, чтобы брать новые мазки, тоже растет.

Также читайте в большом интервью Михаила Охлопкова: почему вызванный на дом врач приходит к некоторым больным с опозданием на день-два; правда ли, что заболевшим скоро начнут выдавать бесплатные лекарства прямо на дому?

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-11-23 15:29:03
Подход понятен: улицы залило - дождь виноват, снегов завалило - снег виноват, ну и далее....
Негодяй
2020-11-23 15:10:38
Я правильно понимаю, что у нас сегодня, исходя из скорости обработки тестов, в статистические данные попадает ситуация 2-3х недельной давности, а реальное положение дел никто не знает?
Бездельник
2020-11-23 14:41:28
Больше всего возмущает брехливость наших чиновников. :)
korona
2020-11-23 14:05:57
Не понятно, зачем министр врет. Тесты взяты 6.11.2020 , сегодня 23.11.2020 , результатов нет.(14+6 = 20) А сегодня какое число?
zanoza
2020-11-23 14:00:12
А что же это нельзя было предвидеть, что осенью наплыв больных будет гораздо больше? Что же не подготовились? Бардак!
Гость
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