Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Михаил Охлопков назвал причину сбоя в работе лаборатории по производству анализов на коронавирус.

Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19. Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных. И хотя власти республики уверяют, что справляются с ситуацией, очевидно – система дает сбой.

Соцсети заполонили рассказы о том, что дозвониться до поликлиник в Петрозаводске – невозможно; что врачи приходят на дом с опозданием на день-два; медики отказываются брать мазки; многие заболевшие вынуждены делать анализ на коронавирус платно. Если мазок взяли бесплатно, результатов приходится ждать 10-14 дней (вместо обещанных 48 часов).

- Признайте, что 48 часов на тест – это миф, нет такого в природе. Тесты в Карелии делаются 10-14 дней, это вам любой человек подтвердит, у которого брали в последние недели, - спросили у министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

- Да, у нас есть определенные проблемы, задержка с производством анализов на коронавирус. Они начались с того момента, когда нам в одну из лабораторий привезли несколько сотен тестов, взятых в Президентском кадетском училище после обнаружения там очага инфекции. Это стало первым пусковым механизмом к образованию задержки. Затем уже тесты кадетов отправлялись по линии военного ведомства в Санкт-Петербург.

Второй момент – это резкое увеличение числа вызовов. Соответственно, увеличилось и число мазков. Число инфицированных растет – значит и число показаний, чтобы брать новые мазки, тоже растет.

Также читайте в большом интервью Михаила Охлопкова: почему вызванный на дом врач приходит к некоторым больным с опозданием на день-два; правда ли, что заболевшим скоро начнут выдавать бесплатные лекарства прямо на дому?