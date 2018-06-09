Минобороны меняет правила призыва на срочную службу

Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию.

Это особенно актуально для граждан, планирующих связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооруженных силах, сообщают "Известия".

В Минобороны рассказали, что ведомство предложило внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также в положение о призыве (утверждено постановлением правительства). Поправки к положению планируется окончательно сформировать и одобрить к июлю этого года.

В "Положение о призыве на военную службу граждан РФ" добавят существенное уточнение. Новобранцев поделят на две категории. Первая — призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. Это, например, все вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью "рядовой" такие бойцы должны получить "до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы".

Вторая категория­ — призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Момент начала службы особо важен для новобранцев — именно с него начинают считать дни до "дембеля". К сожалению, на сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не будут зачитаны в срок службы. Сейчас такое ожидание в среднем длится 3–4 дня, рассказал глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, — новая. Она появилась в начале нынешнего года, после вступления в силу ряда поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании "рядовой". Новая редакция нормативных актов даст им право добровольно пройти освидетельствование еще раз.

Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.