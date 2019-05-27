Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предлагает ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников.

Министерство обороны России предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, а временно негодных по состоянию здоровья призывников отправлять на лечение. Это следует из подготовленного ведомством проекта поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишет ТАСС.

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования", – говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом очное контрольное медицинское освидетельствование проводится и в случае несогласия призывника с заключением о его годности к военной службе.

Минобороны также предлагает непосредственно перед отправкой в войска проводить медосмотр призывников "в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья", следует из законопроекта.