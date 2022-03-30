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Минобороны России сообщило официальные данные о потерях на крейсере «Москва»

Новости. Общество
12:47, 23 Апреля 2022
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

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По данным ведомства, на крейсере «Москва» в Черном море погиб один военнослужащий, еще 27 пропали без вести.

Один военнослужащий из экипажа ракетного крейсера «Москва» погиб при попытке ликвидировать возгорание. Еще 27 человек пропали без вести. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России, сообщает РИА Новости.

«Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», - говорится в сообщении.

Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

Напомним, ранее севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера «Москва» Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы региона, Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.

Позднее стало известно, что «Москва», получившая повреждения из-за детонации боезапаса, затонула во время буксировки.

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