Минприроды Карелии назвало 10 районов республики, где будут вырубать елки на Новый год

В преддверии новогодних праздников Минприроды Карелии объявило аукцион на заготовку елей, сообщили в ведомстве.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 7 декабря на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Сам аукцион проводится 12 декабря в 10.00. В нем могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Центральные лесничества выбрали 22 делянки для заготовки новогодних елей в Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пудожском, Суоярвском районах.

В каждом лоте - всего их 22 - определено количество елей для заготовки и высота деревьев.

Подробная информация размещена на официальном сайте министерства: https://ecology.gov.karelia.ru/about/11892/.

По вопросам участия в аукционе консультацию можно получить в министерстве по телефону отдела использования и воспроизводства лесов: +7 (8142) 79-67-26.