Минприроды Карелии устроило охоту на диких кабанов, съевших картошку у дачников

По поручению Министерства природных ресурсов и экологии республики охотники отстреливают диких кабанов в районах, наиболее пострадавших от набегов животных.

На этой неделе один из карельских пабликов разместил пост, в котором автор жалуется на диких кабанов возле поселка Элисенвааара. Животные вышли на участок и уничтожили урожай картофеля на не огражденном участке. Минприроды Карелии реагирует на все обращения граждан, касающиеся выхода диких животных к населенным пунктам, и предпринимает соответствующие меры с привлечением специалистов. Для организации добычу диких кабанов в районах, наиболее пострадавших от набегов животных, привлекаются охотники. Об этом рассказали в министерстве.

Так, в понедельник, 8 августа, вблизи поселка Элисенваара охотник отстрелил одного кабана. Также около 26 животных добыты вблизи поселка Хийтола. Всего в Карелии по обращениям граждан отстреляно 60 кабанов.

В Лахденпохском районе кабаны выходят на дачные участки из нацпарка «Ладожские шхеры». В соответствии с законодательством, отстрел животных на особо охраняемых природных территориях запрещен.

Сезон охоты на кабана продлится до 31 декабря, в рамках охоты численность животных будет уменьшена. В сентябре на полях, закрепленных охотугодий созреет урожай овса, и по прогнозам охотников дикие кабаны перестанут выходить к жителям дачных поселков.

В Минприроды дачникам настоятельно рекомендуют косить траву на участках, а также огораживать их, чтобы кабаны не могли навредить картофельным посевам. Ни в коем случае нельзя прикармливать животных и оставлять на участке остатки еды.

В случае выхода диких животных к дачным участкам в Лахденпохском районе необходимо обратиться к охотинспектору по телефону: 8 931-702-94-35.