Минприроды Карелии выставило на аукцион участок акватории на озере Логмозеро

На участке планируется размещение плавательных средств.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии объявило о проведении аукциона на право использования участка акватории озера Логмозеро в черте города Петрозаводска. Площадь участка составляет 0,0012 км².

Участок расположен в районе улицы Логмозерской. Как сообщили в карельском Минприроды, эта часть акватории выставлена на аукцион для размещения на ней плавательных средств. Торги назначены на начало сентября.