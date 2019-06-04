Минпромторг поддержал рестораторов в отмене СанПиНа

Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает предложение об отмене "избыточных" санитарно-эпидемиологических правила (СанПиН) для ресторанов и кафе.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на "Неделе российского ритейла".

"Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями, объединениями. И поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиНовские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом. Избыточность этих правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо попросту они не работают", – сказал Мантуров.

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