Минпромторг поддержал рестораторов в отмене СанПиНа

Новости по теме
Загрузка...
Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает предложение об отмене "избыточных" санитарно-эпидемиологических правила (СанПиН) для ресторанов и кафе.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на "Неделе российского ритейла".
"Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями, объединениями. И поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиНовские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом. Избыточность этих правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо попросту они не работают", – сказал Мантуров.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карели".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
03.06.2019, 09:35
28.05.2019, 14:40
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
Аналитика
03.06.2019 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии