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Новости. Экономика
09:24, 04 Июня 2019
фото: ТАСС / Виталий Белоусов

Минпромторг поддержал рестораторов в отмене СанПиНа

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Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает предложение об отмене "избыточных" санитарно-эпидемиологических правила (СанПиН) для ресторанов и кафе.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на "Неделе российского ритейла".

"Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями, объединениями. И поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиНовские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом. Избыточность этих правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо попросту они не работают",  – сказал Мантуров. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карели". 

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