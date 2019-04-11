Минпромторг поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

Минпромторг считает целесообразным инициативу Минздрава запретить продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам младше 21 года.

"Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, они должны носить взвешенный характер, в данном случае, наверное, это было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает RNS.

Что об этой инициативе говорит Минздрав, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".