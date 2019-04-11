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Новости. Общество
09:04, 11 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Минпромторг поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

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Минпромторг считает целесообразным инициативу Минздрава запретить продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам младше 21 года.

"Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, они должны носить взвешенный характер, в данном случае, наверное, это было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает RNS.

Что об этой инициативе говорит Минздрав, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-04-11 10:36:31
Полным ходом идет замена алкоголя наркотой. А баба Валя и Оксана вместе со спортсменами в Госдуме ничего об этом не знают. :)
zanoza
2019-04-11 10:35:04
Как же не поддержать одному министерству другое :)
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