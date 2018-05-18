Минсельхоз Карелии откроет рыбный магазин

Специализированный рыбный магазин начнет работать в Петрозаводске в конце июня.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии.

"Мы уже ведем там работы – подготовительные, ремонтные, и 30 июня, если все у нас сложится с передачей имущества, мы планируем этот магазин специализированный открыть", - сказал Лабинов.

О том, где откроется магазин и кто станет поставщиками, – в материале "Вестей Карелии".