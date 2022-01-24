Минсельхоз Карелии предупредил владельцев приютов для животных после трагедии под Тверью

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики призвало хозяев карельских приютов для животных соблюдать меры безопасности: в январе вольерные собаки растерзали ребенка под Тверью.

Минсельхоз Карелии обратил внимание владельцев республиканских приютов для животных на необходимость «обеспечения исчерпывающих мер безопасности при посещении приютов для животных волонтерами и иными лицами, в особенности несовершеннолетними». Об этом говорится в паблике министерства.

Мера предпринята после трагедии, произошедшей 14 января в деревне Аркатово Калининского района Тверской области. Там собаки, которых женщина содержала у себя на участке, напали на ее ребенка и нанесли ему увечья, повлекшие смерть.