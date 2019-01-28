Минсельхоз Карелии: Субсидии на покупку техники за год выросли в 3 раза

Министерство сельского хозяйства Карелии заявило об увеличении в 2018 году объема государственной поддержки технического обновления и модернизации производства АПК в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в отчете о работе министерства за 2018 год.

"Просубсидировано приобретение техники и оборудования в количестве 119 единиц, в том числе 5 единиц техники и оборудования приобретены посредством механизма финансовой аренды (лизинга). Количество единиц техники и оборудования, приобретённых с помощью мер государственной поддержки, увеличилось на 42 единицы", – говорится в документе.

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