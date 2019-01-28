Минсельхоз Карелии: Субсидии на покупку техники за год выросли в 3 раза

Новости по теме
Загрузка...
Министерство сельского хозяйства Карелии заявило об увеличении в 2018 году объема государственной поддержки технического обновления и модернизации производства АПК в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в отчете о работе министерства за 2018 год.
"Просубсидировано приобретение техники и оборудования в количестве 119 единиц, в том числе 5 единиц техники и оборудования приобретены посредством механизма финансовой аренды (лизинга). Количество единиц техники и оборудования, приобретённых с помощью мер государственной поддержки, увеличилось на 42 единицы", – говорится в документе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
25.01.2019, 10:05
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 14:42
Аналитика
25.01.2019 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии