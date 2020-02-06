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Минсельхоз Карелии: жители республики стали меньше есть хлеб

Новости. Экономика
14:13, 07 Февраля 2020
фото: pixabay.com / congerdesign
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Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов связал спад в производстве хлебной продукции со снижением интереса жителей региона к мучному.

Глава Минсельхоза сообщил о 7-процентном падении производства хлеба в регионе. Министр связал спад с федеральным трендом, согласно которому население снижает потребление мучной продукции.

Об этом Владимир Лабинов рассказал на коллегии Минсельхоза в четверг, шестого февраля.

Министр привел в пример свой рацион, в котором, по его словам, также сократилась доля хлебных изделий.

"Я сам как потребитель могу подтвердить, что я тоже стал меньше хлеб есть", - пояснил Владимир Лабинов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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