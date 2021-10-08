Минсельхоз выступил за сохранение Олонецкого молочного комбината, где работникам грозят увольнения

Министерство сельского хозяйства Карелии заявило о необходимости сохранения Олонецкого молочного комбината, руководство которого обвинило власти республики в создании условий, способных привести к его закрытию.

Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

Минсельхоз повторно объяснил, почему государственные совхозы подняли цены на молоко для комбината — это одна из главных претензий комбината к властям.

«В 2021 году сельхозпроизводители оказались в тяжелых условиях в связи с резким ростом цен на высокобелковые комбикорма для дойного стада коров (в период с января по август 2021 года средняя стоимость повысилась на 30%), также возросли затраты на горюче-смазочные материалы», — говорится в сообщении.

В ответ на предупреждение об увольнениях работников комбината, Минсельхоз заявил о необходимости сохранения предприятия.

«Нельзя не учитывать и важность сохранения АО „Олонецкий молочный комбинат“, который также является одним из ключевых предприятий Олонецкого района и на котором трудятся 172 человека. Поставки молока на комбинат в настоящее время не прекращены и осуществляются в соответствии с согласованным графиком. Учитывая все сложившееся факторы, влияющие на экономическое положение сельхозпроизводителей и переработчиков молока, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия считает, что дальнейшее взаимодействие по решению возникшей ситуации возможно исключительно в правовом поле без политизирования вопроса, в связи с чем предлагается перейти к конструктивному диалогу», — резюмировали в министерстве.