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Минсельхоз выступил за сохранение Олонецкого молочного комбината, где работникам грозят увольнения

Новости. Общество
14:14, 08 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Министерство сельского хозяйства Карелии заявило о необходимости сохранения Олонецкого молочного комбината, руководство которого обвинило власти республики в создании условий, способных привести к его закрытию.

Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

Минсельхоз повторно объяснил, почему государственные совхозы подняли цены на молоко для комбината — это одна из главных претензий комбината к властям.

«В 2021 году сельхозпроизводители оказались в тяжелых условиях в связи с резким ростом цен на высокобелковые комбикорма для дойного стада коров (в период с января по август 2021 года средняя стоимость повысилась на 30%), также возросли затраты на горюче-смазочные материалы», — говорится в сообщении.

В ответ на предупреждение об увольнениях работников комбината, Минсельхоз заявил о необходимости сохранения предприятия.

«Нельзя не учитывать и важность сохранения АО „Олонецкий молочный комбинат“,  который также является одним из ключевых предприятий Олонецкого района и на котором трудятся 172 человека. Поставки молока на комбинат в настоящее время не прекращены и осуществляются в соответствии с согласованным графиком. Учитывая все сложившееся факторы, влияющие на экономическое положение сельхозпроизводителей и переработчиков молока, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия считает, что дальнейшее взаимодействие по решению возникшей ситуации возможно исключительно в правовом поле без политизирования вопроса, в связи с чем предлагается перейти к конструктивному диалогу», — резюмировали в министерстве.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-08 15:36:01
Т. е. правительство, сами спровоцировали кризис, теперь гордо потребовали вести переговоры "в правовом поле". Теперь заставят выплатить людям за сокращение, сберечь штат и пр. А потом "сольют", как Медвежьегорск...
Zim
2021-10-08 15:17:31
А если закроется Олонецкой молочный комбинат, то магазины Олония тоже будут ликвидированы?
drug
2021-10-08 14:45:41
Ну вот и все.
Вернут поставки и по 29 руб. за литр.
Гриша
2021-10-08 14:38:20
Смута отменяется. Личному составу кпрф убыть в места постоянной дислокации.
zanoza
2021-10-08 14:23:54
Эта ситуация с Олонецким молочным комбинатом сильно напоминает ситуацию с Медвежьегорским молочным комбинатом, который тоже "хотели сохранить" , а в результате получилось банкротство и продажа и никакой политики.
карел
2021-10-08 14:33:00
zanoza, жульё то одно и тоже .
NEZITIC
2021-10-08 14:19:36
так там яблочники рулят, они везде политику видят.

Там ее нет, но они специально бучу поднимают. Народ просто хотят сократить, вот и мутят
тетка
2021-10-08 14:31:11
NEZITIC, тебя наняли для дезинформации?
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