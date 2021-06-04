Минсоцзащиты: «Уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель»

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова заявила о более высоком по сравнению с другими регионами уровне бедности в республике.

Эту тему она подняла на круглом столе, посвященному оттоку населения из Карелии.

«Статистика показывает, что уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель. При этом ежегодно количество граждан, которые получают гарантированные меры поддержки в нашей республике увеличивается. Так, в прошлом году поддержку получали 245 тысяч человек, в 2021 году — 262 тысяч. И объемы средств, выделяемых на эти цели из бюджета, ежегодно увеличиваются, есть существенная поддержка со сторон федеральной власти», — рассказала Соколова.

Как власти собираются с этим бороться, читайте в статье «Карелия должна развиваться для людей и ради людей».