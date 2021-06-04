Реклама на сайте
Прислать новость
Автомобиль «Иж» с находящимися в розыске номерами попался автоинспекторам в Карелии
04.06.2021 18:40
Россияне назвали главные отличия отдыха в России и за рубежом 5
04.06.2021 22:30
Переодетого в костюм супермена комика сбил автобус 3
04.06.2021 19:30

Минсоцзащиты: «Уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель»

Новости. Общество
14:56, 05 Июня 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова заявила о более высоком по сравнению с другими регионами уровне бедности в республике.

Эту тему она подняла на круглом столе, посвященному оттоку населения из Карелии.

«Статистика показывает, что уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель. При этом ежегодно количество граждан, которые получают гарантированные меры поддержки в нашей республике увеличивается. Так, в прошлом году поддержку получали 245 тысяч человек, в 2021 году — 262 тысяч. И объемы средств, выделяемых на эти цели из бюджета, ежегодно увеличиваются, есть существенная поддержка со сторон федеральной власти», — рассказала Соколова.

 Как власти собираются с этим бороться, читайте в статье «Карелия должна развиваться для людей и ради людей».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-05 16:38:57
И это только начало.
Вася
2021-06-05 16:38:05
Вот и поляки так считают.
Вася
2021-06-05 16:35:18
Так они всегда забавные-получается,они всегда голодные?)
кир
2021-06-05 16:21:50
Много работы есть, которую вы не способны организовать Например, уборка улиц города людьми без квалификации. Где у вас поименная база данных безработных? Нет её. Выделить деньги на грязные, непрестижные работы, назначить бригадиров и мастеров вы не можете. Платить за работу, чтобы люди еду не воровали в магазинах тоже не можете?
А чего вы можете? В цифровом веке они ничего не могут, - сказал кот-программист.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 26
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»