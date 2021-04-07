Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России - Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте министерства.

Индекс рассчитывался по нескольким показателям: количеству сервисов и услуг, реализованным проектам благоустройства, участии граждан в принятие решений по вопросам городского развития, климатическим условиям и ряду других критериев.

В администрации Петрозаводска сообщили, что индекс карельской столицы вырос по сравнению с прошлым годом на 5 %.

"На результаты влияют итоги проведенной в предыдущие годы работы по улучшению городской среды, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан. Это доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое", - пояснили в пресс-службе мэрии.





