Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще один рыбак провалился под лед на озере в Карелии и утонул 3
07.04.2021 09:45
В Карелии водитель "легковушки" разбился, врезавшись на встречке в тягач 2
07.04.2021 09:58
"Озлобленность против России и Красной Армии" 4
07.04.2021 14:35
Бомж случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности
07.04.2021 19:40
Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии 10
07.04.2021 15:17
В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины 7
07.04.2021 17:01
Петросовет не рассказал прессе о кандидатах на пост сити-менеджера Петрозаводска 13
07.04.2021 13:52
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу 8
07.04.2021 13:20

Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Новости. Общество
07:25, 08 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России - Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте министерства.

Индекс рассчитывался по нескольким показателям: количеству сервисов и услуг, реализованным проектам благоустройства, участии граждан в принятие решений по вопросам городского развития, климатическим условиям и ряду других критериев.

В администрации Петрозаводска сообщили, что индекс карельской столицы вырос по сравнению с прошлым годом на 5 %.

"На результаты влияют итоги проведенной в предыдущие годы работы по улучшению городской среды, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан. Это доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое", - пояснили в пресс-службе мэрии.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Аналитика

07.04.2021 14:38
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Озлобленность против России и Красной Армии" 4
07.04.2021 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 10
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»