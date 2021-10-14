Минтранс Карелии объяснил водителям, когда пора будет ставить зимние шины

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии обратилось к водителям с призывом своевременно поменять летние шины на зимние.

Рекомендации министерства размещены на его официальном сайте.



«Специалисты рекомендуют осуществлять смену шин в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Если ночью температура опускается до 1-2 градусов, а днем не поднимается выше 8-9 градусов, то это повод «переобуться… Поэтому при наступлении первых заморозков настоятельно рекомендуется сменить шины на зимние, даже если дороги абсолютно чисты от снега и льда. Если вы не успели «переобуться», а погода преподнесла сюрприз, и на улице резко похолодало до нулевых температур, то на летних покрышках отправляться в путь категорически нельзя. Летние шины в таких условиях работать не могут», — пояснили в Минтрансе.









