Реклама

Минтранс Карелии объяснил водителям, когда пора будет ставить зимние шины

Новости. Общество
08:05, 14 Октября 2021
фото: Минтранс Карелии

Новости партнеров

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии обратилось к водителям с призывом своевременно поменять летние шины на зимние.

Рекомендации министерства размещены на его официальном сайте.

«Специалисты рекомендуют осуществлять смену шин в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Если ночью температура опускается до 1-2 градусов, а днем не поднимается выше 8-9 градусов, то это повод «переобуться… Поэтому при наступлении первых заморозков настоятельно рекомендуется сменить шины на зимние, даже если дороги абсолютно чисты от снега и льда. Если вы не успели «переобуться», а погода преподнесла сюрприз, и на улице резко похолодало до нулевых температур, то на летних покрышках отправляться в путь категорически нельзя. Летние шины в таких условиях работать не могут», — пояснили в Минтрансе.




Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
комба
2021-10-14 09:06:56
Каждый год одно и то же.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
08.10.2021, 17:02
Молокозаводы Карелии ведут свою игру?

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»