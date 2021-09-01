Минтранс Карелии призвал водителей автобусов побороться за призовой фонд в 1 млн рублей

Министерство транспорта Карелии обратилось к автоперевозчкам Карелии с приглашением принять участию во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса».

Состязания пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

«Соревнования проводятся в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в целях совершенствования профессиональных знаний, повышения роли и популяризации профессии водителя автобуса. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении министерства.



Одна из задача конкурса — «формирование в сознании водителей пассажирского транспорта серьезного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, к адекватному поведению на дороге, ответственности за сохранение жизни и здоровья перевозимых пассажиров», пояснили в Минтрансе.



