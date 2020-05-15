Минтранс организует "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионами

"Горячая линия" начнет работать со следующей недели, обещают в Минтрансе Карелии.

До начала работы горячей линии с вопросами о КПП советуют обращаться через функцию личных сообщений на странице министерства ВКонтакте - https://vk.com/id587714707.



Напомним, в настоящее время въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через контрольно-пропускные пункты:



- на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала"

- на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола"

- на км 45 автомобильной дороги А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску"

- на км 394 автомобильной дороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола"

- на км 354 автомобильной дороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".



Всем, кто въезжает в республику, вручают предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения, которым введен режим повышенной готовности с установлением обязательных правил поведения. Также прибывшие обязаны заполнить бланк с указанием паспортных и контактных данных.