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Минтранс организует "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионами

Новости. Общество
12:45, 16 Мая 2020
фото: © Паблик "Администрация Кондопожского района"
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"Горячая линия" начнет работать со следующей недели, обещают в Минтрансе Карелии.

До начала работы горячей линии с вопросами о КПП советуют обращаться через функцию личных сообщений на странице министерства ВКонтакте -  https://vk.com/id587714707.

Напомним, в настоящее время въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через контрольно-пропускные пункты:

- на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала"
- на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола"
- на км 45 автомобильной дороги А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску"
- на км 394 автомобильной дороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола"
- на км 354 автомобильной дороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".

Всем, кто въезжает в республику, вручают предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения, которым введен режим повышенной готовности с установлением обязательных правил поведения. Также прибывшие обязаны заполнить бланк с указанием паспортных и контактных данных.

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