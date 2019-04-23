Минтруд анонсировал удаленные проверки предприятий

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Проверки предприятий постепенно будут переводиться в удаленный формат, их будут проводить с помощью электронных технологий.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда.
"Федеральная служба по труду и занятости будет продолжать работу по совершенствованию надзорной деятельности, по проверкам в понятном режиме с использованием проверочных листов. Мы также планируем в дальнейшем перейти на бесконтактный способ проверки, путём проверки в удаленном режиме с использованием электронных технологий", – сказал Топилин, чьи слова цитирует RNS.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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