Минтруд пообещал ликвидировать очереди в детсады за три года

Минтруд намерен ликвидировать очередь в детские сады, которая, по состоянию на начало 2018 года, насчитывает около 255 тысяч детей.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передают "Известия".

"Мы должны с вами за три года эту очередь ликвидировать по стране. Тот объем средств, который предусматривается, позволяет этот объем выполнить", — сказал Топилин. Он пояснил, что программу по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях администрирует министерство просвещения.

Кроме того, Топилин отметил, что с 2020 года будет проводится отдельное финансирование программы по обучению женщин с детьми до трех лет, которое позволит им повысить квалификацию или получить новую профессию. Для этого ведомство проведет опросы среди молодых мам, чтобы выяснить потенциальное число участниц программы.

Помимо этого, Минтруд с 2020 года будет проводить финансирование программы по созданию мини-детсадов в отдаленных местностях.