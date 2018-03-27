Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
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Новости. Экономика
16:34, 27 Марта 2018

Минздрав хочет ввести дополнительные ограничения на продажу сигарет

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Планируется запретить продажу сигарет в магазинах площадью менее 50 квадратных метров.

Против этого выступило министерство экономического развития. В отзыве на законопроект Минэк пояснил, что запрет ударит по малому бизнесу и ограничит конкуренцию на рынке.

Также в законопроекте Минздрава предлагается считать курением любое вдыхание аэрозоля, пара или дыма, возникающее от их тления, нагревания или любых других действий.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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gaudealis
2018-03-27 18:59:17
"Магниты" все как правило больше 50 квадратных метров. В пользу них всё и делается, и против мелких лавочников, коих собираются совсем сжить со свету.
Мизантроп
2018-03-27 17:24:14
Гиена тут же завыла про мелкий "бизнес". Хе-хе-хе...
Беня
2018-03-27 17:23:16
Запрещайте, не возражаю
Неравнодушный
2018-03-27 16:50:10
Просто запретите продажу сигарет, как педофилию, например, только и всего. Сколько уже здоровья народного угроблено((
кир
2018-03-27 17:24:35
Неравнодушный, поддерживаю. Одно поколение перестрадает и что? Бабы ещё нарожают, сказал прошлый царь.
Мизантроп
2018-03-27 17:30:36
кир, А мужики еще построят, добавил нынешний. Горите нахрен дальше.
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