Минздрав хочет ввести дополнительные ограничения на продажу сигарет

Планируется запретить продажу сигарет в магазинах площадью менее 50 квадратных метров.

Против этого выступило министерство экономического развития. В отзыве на законопроект Минэк пояснил, что запрет ударит по малому бизнесу и ограничит конкуренцию на рынке.

Также в законопроекте Минздрава предлагается считать курением любое вдыхание аэрозоля, пара или дыма, возникающее от их тления, нагревания или любых других действий.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".