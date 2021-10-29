Минздрав Карелии дал статистику по умершим привитым ковидным больным

Задали шесть актуальных вопросов на тему вакцинации министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову.

Несмотря на жесткие ограничения, запреты, люди не спешат прививаться. На тему вакцинации существует много споров и вопросов. Сегодня самые актуальные, на наш взгляд, мы задали министру здравоохранения республики Михаилу Егоровичу Охлопкову.

— Почему Минздрав не дает статистику по умершим привитым ковидным больным?

— В Карелии умерли 8 человек, вакцинированных против ковида и заболевших ковидом. Мы этого не скрываем. Надо понимать, что вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но они не избавляют и не предохраняют от других заболеваний и их осложнений.

Все вакцинированные против коронавируса пациенты, заболевшие коронавирусом и умершие, страдали серьезными хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом и другими болезнями, которые сами по себе приводят к летальному исходу. Люди с патологиями различных органов и систем являются иммунокомпрометированными, то есть, как правило, имеют иммунную недостаточность, повышенную восприимчивость к инфекциям. Поэтому прививаться таким больным надо обязательно.

За время пандемии у нас в Карелии умерло 0,4% вакцинированных против ковида — от общего количества тех пациентов, у кого ковид был основной причиной смерти, и тех, у кого он был сопутствующим заболеванием, но к летальному исходу привела другая болезнь.

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