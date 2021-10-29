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Минздрав Карелии дал статистику по умершим привитым ковидным больным

Новости. Общество
14:55, 29 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Задали шесть актуальных вопросов на тему вакцинации министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову.

Несмотря на жесткие ограничения, запреты, люди не спешат прививаться. На тему вакцинации существует много споров и вопросов. Сегодня самые актуальные, на наш взгляд, мы задали министру здравоохранения республики Михаилу Егоровичу Охлопкову.

— Почему Минздрав не дает статистику по умершим привитым ковидным больным?
— В Карелии умерли 8 человек, вакцинированных против ковида и заболевших ковидом. Мы этого не скрываем. Надо понимать, что вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но они не избавляют и не предохраняют от других заболеваний и их осложнений.
Все вакцинированные против коронавируса пациенты, заболевшие коронавирусом и умершие, страдали серьезными хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом и другими болезнями, которые сами по себе приводят к летальному исходу. Люди с патологиями различных органов и систем являются иммунокомпрометированными, то есть, как правило, имеют иммунную недостаточность, повышенную восприимчивость к инфекциям. Поэтому прививаться таким больным надо обязательно.
За время пандемии у нас в Карелии умерло 0,4% вакцинированных против ковида — от общего количества тех пациентов, у кого ковид был основной причиной смерти, и тех, у кого он был сопутствующим заболеванием, но к летальному исходу привела другая болезнь.

Какие еще вопросы задали министру, читайте здесь.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 15:13:15
Лично не знаю министра, но по фото и делам вызывает симпатию. Кот тоже подтвердил, - в в хороших людях он разбирается.))
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