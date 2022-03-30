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Минздрав Карелии контролирует наличие лекарств в аптечных сетях

Новости. Общество
10:44, 31 Марта 2022
фото: © Pixabay

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Специалисты министерства здравоохранения рассказали, каких препаратов не хватает в розничной продаже и как решается эта проблема

Центр управления регионом республики Карелия отмечает снижение числа жалоб на отсутствие лекарств для страдающих диабетом и другими заболеваниями как в розничной аптечной сети, так и в рамках программ льготного лекарственного обеспечения. Однако единичные обращения о нехватке препаратов по-прежнему продолжают поступать. Это — отголоски ажиотажного спроса на некоторые препараты, который отмечался в марте во всех районах республики. Многие пациенты пытались запастись лекарствами на полгода-год вперед.

Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Ирина Ховченина призвала жителей Карелии не поддаваться панике и не скупать препараты в аптеках сверх обычной потребности, потому что именно повышенный спрос является одной из причин роста цен на медикаменты, а также временного отсутствия их в аптеках.

— Даже если не будет препарата сегодня, то максимум через неделю в этой же аптеке вы сможете его купить. При отсутствии ажиотажа логично, что цены будут адекватные, и никто их не станет поднимать. Никаких уменьшений объемов производства не произошло, об этом говорят и производители, и представители Росздравнадзора! — отметила она.

Специалист отметила, что ажиотажный спрос не может увеличить объемы производства. Аптечные сети заказывают то количество лекарств, которое они в состоянии продать. На эти цифры ориентируются оптовые поставщики и производители.

— Если спрос требует, условно говоря, 100 тысяч упаковок препарата в год, то и план у производителя будет на 100 тысяч упаковок, — говорит Ирина Ховченина. — А теперь представьте, что за три недели марта скупается трехмесячная норма таких препаратов как «L-Тироксин» и «Эутирокс». Спрос может расти колоссально. Но производитель как придерживался, так и поддерживает план на свою условную цифру. Он не может резко поднять объемы производства, но производство этих препаратов продолжается, их выпускают в оборот партиями, что позволяет аптечным сетям их заказывать и получать для розничной продажи.

Раньше Министерство здравоохранения республики контролировало только обеспечение региона лекарствами для льготников. В новых экономических условиях, по распоряжению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, у региональных министерств здравоохранения появилась еще одна функция — мониторинг наличия лекарств в коммерческих аптеках.

— Еженедельно мы получаем информацию от аптечных сетей по, так называемым, дефектурным препаратам. Дефектурные — не дефектные или бракованные, а временно отсутствующие на рынке лекарства. И наша обязанность установить, по какой причине препарата нет в аптеках. Либо это — ажиотажный спрос, либо недоработки поставщиков или самих аптек, — поясняет Ирина Ховченина.

Сейчас фиксируются отдельные случаи нехватки «L-Тироксина», «Эутирокса», сахароснижающего таблетированного препарата Эмпаглифлозин («Джардинс»), лекарств для лечения бронхиальной астмы (Будесонид+Формотерол). Всем, кто сталкивается с дефицитом необходимых лекарств, специалист Минздрава посоветовала обращаться к врачу, чтобы подобрать замену.

— В аптеке для продажи в рамках одного международного непатентованного наименования (действующего вещества) всегда предложат различные торговые наименования этого препарата, имеющиеся в наличии. Например, при отсутствии одного из торговых наименований Вальпроевой кислоты пациенту могут предложить другое (к примеру: Вальпарин ХР можно заменить на Энкорат Хроно или другой препарат с действующим веществом Вальпроевая кислота). Но при отсутствии необходимого препарата нужно идти к врачу и подбирать адекватную замену терапии.

Сейчас в Карелии в рамках программ льготного лекарственного обеспечения создан полугодовой запас большинства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обеспечить пациентов этими препаратами — ответственность Минздрава, который организовал проведение закупок лекарственных препаратов на 2022 год еще начиная с октября 2021 года.

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