Минздрав Карелии закупил для диабетиков лекарства на 30 млн рублей

Лекарственные препараты для больных, страдающих сахарным диабетом, должны поступить в республику до 15 января 2020 года.

В Карелии продолжается закупка лекарств для льготных категорий граждан за счет средств республиканского бюджета на 2020 год. По сообщению Минздрава Карелии, в рамках ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" проведено 28 аукционов и уже заключено 14 контрактов на поставку препаратов для диабетиков на сумму более 30 млн рублей. Срок поставки – до 15 января 2020 года.

Кроме того, Минздравом объявлены 28 аукционов на сумму более 25 млн рублей на закупку лекарств для больных ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, орфанными (редкими) заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, а также для лекарственного обеспечения граждан, нуждающихся в кардиореабилитации.

Всего в работе ведомства в настоящее время находятся 85 аукционов на приобретение лекарственных препаратов в рамках программы "Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия".