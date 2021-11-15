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Минздрав потребовал наказать персонал перинатального центра Петрозаводска в связи с гибелью ребенка

Новости. Общество
17:44, 16 Ноября 2021
фото: "Столицы на Онего"

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Министерство здравоохранения Карелии потребовало привлечь к дисциплинарной ответственности медперсонал, допустивший нарушения, приведшие к гибели еще не родившегося ребенка.

Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.

Трагедия произошла летом в Республиканском перинатальном центре, куда поступила беременная женщина. Ее ребенок умер до рождения.

«Причиной антенатальной гибели плода явились два акушерских осложнения, возникшие остро и прогрессировавшие молниеносно, что подтверждается клиническими, лабораторными данными и данными исследований материалов и тканей. Проявления осложнений на момент поступления пациентки в стационар отсутствовали. Осложнение, приведшее к антенатальной гибели плода у пациентки, может развиться у беременной женщины в любой срок, но чаще является проявлением системной, иногда скрытой, патологии, особенно на фоне сопровождающих беременность заболеваний, развивается остро и при тяжелой форме может приводить к гибели плода», — говорится в сообщении Минздрава.

Министерство отрицает, что к этому привела врачебная ошибка, но признает, что при определенных условиях можно было не допустить такого исхода.

«Более ранняя госпитализация пациентки и обследование в акушерском стационаре в плановом порядке, возможно, могли изменить сроки планового родоразрешения», — пояснили в министерстве.

Минздрав направил в адрес главного врача Республиканского перинатального центра требование привлечь к дисциплинарной ответственности медицинский персонал, допустивший нарушения.

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