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Новости. Общество
22:00, 10 Июля 2018
фото: © Depositphotos / itakdalee

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь

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Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли, сообщила пресс-служба ведомства.

"При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли", — цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

Большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по данным Роспотребнадзора, представляют собой острые отравления этанолом – 93,7 % случаев, для которых известен источник отравления, отметили в пресс-службе.

Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

Благодаря ранее принятым мерам, таким как распространение ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, снижение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств, смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 в 2012 году до 8,4 в 2017 году.

Однако для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер, пояснили в пресс-службе.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-07-10 22:40:16
Надо вводить госмонополию на алкоголь, а не акцизы. И отравлени не будет, и деньги на пенсии.
Неравнодушный
2018-07-10 22:16:04
Если бы я пил, я бы за это выпил.
Гость
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